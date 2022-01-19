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Первое на Дальнем Востоке дело о незаконном майнинге возбуждено в Хабаровском крае

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Нелегальную майнинг-ферму оборудовал житель Хабаровского края на территории чужого предприятия и похитил электроэнергии почти на 3 млн рублей, сообщает в среду пресс-служба регионального УМВД.

"В отношении жителя Хабаровского района возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием)", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что это первое дело в Дальневосточном федеральном округе, возбужденное за незаконный майнинг.

По данным пресс-службы, в марте прошлого года в полицию обратился представитель хабаровской энергокомпании и заявил о крупном ущербе.

Позже выяснилось, что причиной тому стала ферма для генерации криптовалют. Ее организовал молодой житель Хабаровского района на территории деревообрабатывающего предприятия, которое принадлежало его родственнице.

Чтобы не платить за электроэнергию, подозреваемый установил в трансформаторную подстанцию дополнительный автоматический выключатель. В обход приборов учета крипто-ферма в течение трех месяцев работала круглосуточно.

"В ходе обыска сотрудники полиции изъяли около 220 майнеров, принадлежащих подозреваемому. Ущерб от противоправного деяния, причиненный энергоснабжающей компании, составил более 2 млн 750 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Санкция статьи, по которой подозреваемый проходит фигурантом, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Отмечается, что криптовалютчик возместил ущерб в полном объеме.

Хабаровский край МВД

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