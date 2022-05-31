Суд Италии отказался выдать России бывшего гендиректора Антипинского НПЗ

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Италии суд в Бари отклонил запрос Генпрокуратуры России об экстрадиции бывшего генерального директора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко, сообщил "Интерфаксу" адвокат Лисовиченко Руслан Елканов.

"Производство экстрадиции прекращено. Итальянское правосудие отказалось передавать Лисовиченко", - сказал адвокат.

Бывшего топ-менеджера задержали в Италии в начале февраля. В июне 2020 года его заочно арестовал Тверской суд Москвы как фигуранта дела о мошенничестве и растрате владельца ГК "Новый поток" Дмитрия Мазурова. 16 февраля 2022 года Лисовиченко заочно арестовал суд в Тюмени по обвинению в покушении на мошенничество и злоупотреблении должностными полномочиями.

Сначала суд в Италии его арестовал, но 5 марта перевел под домашний арест.

Антипинский НПЗ, ранее входивший в группу "Новый поток" Дмитрия Мазурова, в конце 2018 года начал испытывать проблемы: поставки нефти были ограничены из-за нехватки оборотных средств, которые в итоге были предоставлены Сбербанком, крупнейшим кредитором "Нового потока". В сентябре 2019 года по заявлению ООО "СБК" (структура Сбербанка) Арбитражный суд Тюменской области ввел в отношении предприятия процедуру наблюдения, а в конце декабря 2019 года признал его банкротом.

Дмитрий Мазуров был задержан и арестован в середине июля 2019 года по делу о мошенничестве. Ему вменяется хищение $29 млн у Сбербанка, а также растрата 473 млн руб. В окончательной редакции обвинения следствие также добавилоумышленное причинение тяжкого вреда здоровью: по данным СМИ, речь идет об избиении модели.

По мнению Сбербанка, Антипинский НПЗ в лице фактически контролировавших его на момент предоставления кредитных средств Мазурова и бывшего гендиректора Лисовиченко ввели Сбербанк и, возможно, другие банки в заблуждение относительно финансового состояния предприятия: было скрыто наличие у завода крупных обязательств перед третьими лицами по поручительствам за компании группы "Новый поток".

Мазуров вины не признает.

Ранее сообщалось, что Геннадия Лисовиченко также подозревают в том, что он в 2018 году пытался незаконно получить премию в размере $10 млн накануне увольнения. Деньги он так и не получил, а затем тщетно пытался добиться этой выплаты через суд. Обвинения в злоупотреблении полномочиями в его адрес связаны с тем, что он заключил сделку, заведомос невыгодную для НПЗ, которая, по оценке следствия, нанесла предприятию более 35 млн рублей ущерба.