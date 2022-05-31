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Суд Италии отказался выдать России бывшего гендиректора Антипинского НПЗ

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Италии суд в Бари отклонил запрос Генпрокуратуры России об экстрадиции бывшего генерального директора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко, сообщил "Интерфаксу" адвокат Лисовиченко Руслан Елканов.

"Производство экстрадиции прекращено. Итальянское правосудие отказалось передавать Лисовиченко", - сказал адвокат.

Бывшего топ-менеджера задержали в Италии в начале февраля. В июне 2020 года его заочно арестовал Тверской суд Москвы как фигуранта дела о мошенничестве и растрате владельца ГК "Новый поток" Дмитрия Мазурова. 16 февраля 2022 года Лисовиченко заочно арестовал суд в Тюмени по обвинению в покушении на мошенничество и злоупотреблении должностными полномочиями.

Сначала суд в Италии его арестовал, но 5 марта перевел под домашний арест.

Антипинский НПЗ, ранее входивший в группу "Новый поток" Дмитрия Мазурова, в конце 2018 года начал испытывать проблемы: поставки нефти были ограничены из-за нехватки оборотных средств, которые в итоге были предоставлены Сбербанком, крупнейшим кредитором "Нового потока". В сентябре 2019 года по заявлению ООО "СБК" (структура Сбербанка) Арбитражный суд Тюменской области ввел в отношении предприятия процедуру наблюдения, а в конце декабря 2019 года признал его банкротом.

Дмитрий Мазуров был задержан и арестован в середине июля 2019 года по делу о мошенничестве. Ему вменяется хищение $29 млн у Сбербанка, а также растрата 473 млн руб. В окончательной редакции обвинения следствие также добавилоумышленное причинение тяжкого вреда здоровью: по данным СМИ, речь идет об избиении модели.

По мнению Сбербанка, Антипинский НПЗ в лице фактически контролировавших его на момент предоставления кредитных средств Мазурова и бывшего гендиректора Лисовиченко ввели Сбербанк и, возможно, другие банки в заблуждение относительно финансового состояния предприятия: было скрыто наличие у завода крупных обязательств перед третьими лицами по поручительствам за компании группы "Новый поток".

Мазуров вины не признает.

Ранее сообщалось, что Геннадия Лисовиченко также подозревают в том, что он в 2018 году пытался незаконно получить премию в размере $10 млн накануне увольнения. Деньги он так и не получил, а затем тщетно пытался добиться этой выплаты через суд. Обвинения в злоупотреблении полномочиями в его адрес связаны с тем, что он заключил сделку, заведомос невыгодную для НПЗ, которая, по оценке следствия, нанесла предприятию более 35 млн рублей ущерба.

Антипинский НПЗ Геннадий Лисовиченко Бари Италия Генпрокуратура Тюмень Новый поток Дмитрий Мазуров
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