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Кассация оставила в силе приговор Соболь по "квартирному делу"

Кассация оставила в силе приговор Соболь по "квартирному делу"
Фото: АР/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор оппозиционерке Любови Соболь по делу о нарушении неприкосновенности жилища, совершенном с применением насилия.

"Суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы и оставил приговор Любови Соболь без изменений", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Владимир Воронин в среду.

В середине апреля 2021 года судебный участок мирового судьи №276 на выездном заседании в Перовском суде Москвы признал Соболь виновной в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия), и приговорил ее к году исправительных работ условно.

"Квартирное дело" Соболь

По данным представителя столичного главка Следственного комитета Юлии Ивановой, 21 декабря 2020 года группа лиц, "среди которых была Соболь, неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины, расположенную в доме в Восточном округе столицы, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора".

Следствие полагает, что она ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представляясь "брошенной женой с маленьким ребенком", и прошла в подъезд жилого дома. По словам представителя ведомства, когда хозяйка квартиры открыла дверь, "Соболь оттолкнула женщину, где последняя проживает со своей семьей, и ворвалась в квартиру". "Обойдя все помещения, при этом снимая свои противоправные действия на телефон, Соболь покинула жилище и скрылась с места происшествия", - сказала Иванова.

Защита Соболь считает ее уголовное дело политически мотивированным. Вину она не признала.

2 декабря прошлого года Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) России о замене Соболь условного наказания на реальные исправительные работы.

В середине ноября ФСИН обратилась в суд с таким ходатайством в суд в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления.

В настоящее время Соболь находится в розыске. Об ее отъезде из России за границу в августе 2021 года сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Любовь Соболь

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