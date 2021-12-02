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Любови Соболь заменили условное наказание на реальные исправительные работы

Любови Соболь заменили условное наказание на реальные исправительные работы
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) России о замене оппозиционерке Любови Соболь назначенные условно исправительные работы на реальные по делу о насильственном нарушении неприкосновенности жилища.

"Симоновский суд заменил Любови условное наказание на реальное", - сообщил в четверг "Интерфаксу" адвокат Владимир Воронин.

В середине ноября ФСИН попросила заменить условное наказание для Соболь на реальное в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления.

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Сейчас Соболь находится в розыске, в августе источник агентства сообщал об ее отъезде за границу.

В середине апреля судебный участок мирового судьи №276 на выездном заседании в Перовском суде Москвы признал оппозиционерку виновной по части 2 статьи 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия) и назначил ей наказание в виде года исправительных работ условно.

По данным московского главка СКР, 21 декабря 2020 года группа лиц, "среди которых была Соболь, неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины, расположенную в доме в Восточном округе столицы, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора".

Следствие полагает, что она ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представляясь "брошенной женой с маленьким ребёнком", и прошла в подъезд жилого дома. По словам представителя ведомства, когда хозяйка квартиры открыла дверь, "Соболь оттолкнула женщину, где последняя проживает со своей семьей, и ворвалась в квартиру". "Обойдя все помещения, при этом снимая свои противоправные действия на телефон, Соболь покинула жилище и скрылась с места происшествия", - отметили в главке.

Защита Соболь считает ее уголовное дело политически мотивированным. Вину она не признает.

Любовь Соболь ФСИН

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