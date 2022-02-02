Путин в четверг примет президента Аргентины

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин 3 февраля примет президента Аргентины Альберто Фернандеса, который посетит Россию с визитом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Они обсудят двустороннее стратегическое партнерство "в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие в борьбе с распространением коронавируса".

Президеты также обменяются мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки.

Аргентина ранее одобрила применение российских вакцин от коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт", стала их закупать и стала первой страной в Латинской Америке, которая запустила производство "Спутника" на базе Laboratorios Richmond. В Аргентине также проводятся испытания комбинаций "Спутника V" с вакцинами других производителей – AstraZeneca, Sinopharm, Moderna.