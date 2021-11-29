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Структура "Росатома" создаст СП по разработке литиевого месторождения в Аргентине

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Uranium One Holding N.V (структура ГК "Росатом") заключила соглашение с Alpha Lithium Corporation о создании совместного предприятия для разработки литиевого месторождения Tolillar, сообщается на сайте Uranium One.

Соглашение предусматривает приобретение за $30 млн Uranium One Holding N.V. акций компании Alpha One Lithium B.V., в которой Uranium One Holding N.V. и Alpha Lithium Corporation будет принадлежать по 15% и 85% акций, соответственно. Основной актив Alpha One Lithium B.V. будут составлять 100% акций аргентинской проектной компании Alpha Argentina S.A., владеющей правами на разведку и добычу литиевого месторождения Tolillar.

Месторождение площадью 27,5 тыс. гектаров расположено в аргентинской провинции Сальта во всемирно известном "литиевом треугольнике", где сосредоточены ресурсы гидроминерального сырья с высокой концентрацией лития.

Аргентина Росатом Uranium One

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