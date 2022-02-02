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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:34Заразились
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Мурашко сообщил о динамике числа заболевших COVID-19 за прошедшую неделю

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в среду рассказал о динамике числа заболевших коронавирусом за прошедшую неделю.

"Только за прошедшую неделю число пациентов с COVID-19 под наблюдением врачей возросло в два раза. При этом, как вы отмечали, преимущественно увеличилась доля амбулаторных пациентов, сегодня их 92%", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

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Сильнее всего количество зараженных COVID-19 возросло в республике Алтай, Туве, Хакасии, Бурятии и Оренбургской области, отметил глава Минздрава РФ.

"По вашему поручению для усиления работы первичного звена с регионами проработали вопросы дополнительного обучения медицинских работников с использованием обновленных инструкций по организации оказания медицинской помощи в этих условиях, а также установления бесперебойной работы дежурного медперсонала", - отметил Мурашко.

Также подготовлены изменения в базовую программу обязательного медицинского страхования (ОМС), позволяющие временно приостановить оказание плановой медицинской помощи, сохранив ее жизненно важные направления, добавил министр.

В понедельник первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко сообщил, что под наблюдением в России находятся 1,6 млн человек, 1 млн 469 тысяч из них - на амбулаторном лечении.

Хроника 09 января 2020 года – 02 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус Минздрав РФ Михаил Мурашко

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