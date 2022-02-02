Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:09Заразились
на 02.02В России 12 128 796+141 883В мире 381 683 860+3 352 849

Препарат "МИР 19" получил разрешение на III фазу клинических испытаний

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Минздрав РФ одобрил проведение III фазы клинических исследований препарата против коронавируса "МИР 19" Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), следует из данных государственного реестра разрешенных клинических испытаний.

В РоссииВ ФМБА заявили, что его препарат "МИР-19" будет эффективен и от "омикрона"В ФМБА заявили, что его препарат "МИР-19" будет эффективен и от "омикрона"Читать подробнее

Институту выдано разрешение на проведение II-III фаз открытого многоцентрового клинического исследования эффективности ингаляционного препарата, окончание испытания запланировано на 31 декабря 2022 года, отмечается в записи.

В исследованиях должны принять участие 1274 добровольца в 11 медицинских организациях в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Перми и Смоленске, в том числе в центральной клинической больнице Управления делами президента РФ, столичных поликлиниках 6, 109 и 220, а также клинической больнице ФМБА 85.

Ингаляционный препарат "МИР 19" был зарегистрирован 22 декабря 2021 года после двух фаз клинических исследований, однако лишь для применения в стационарах. Для того, чтобы лекарство стало доступно при лечении на дому и попало в аптеки, необходимо провести специальное исследование, сообщила ранее глава ФМБА Вероника Скворцова. По ее словам, в пострегистрационных исследованиях препарата должны принять участие около 1 тыс. добровольцев. 21 января пресс-служба ФМБА сообщила о подаче в Минздрав РФ заявки на проведение такого пострегистрационного клинического исследования.

В случае высокой эффективности лекарства ФМБА планирует создать еще две формы препарата в виде спрея для постконтактной профилактики, сообщала ранее Скворцова. Данное лекарство можно будет применять для того, чтобы не дать развиться заболеванию, если человек ранее контактировал с зараженным коронавирусом.

Коронавирус МИР 19

Новости по теме

Новости

Банк России увидел проблемы на рынке труда из-за "омикрона"

В Грозном на митинг против Янгулбаевых вышли 400 тысяч человек

Компания Mediascope выбрана единым измерителем интернет-аудитории в РФ

Компания Mediascope выбрана единым измерителем интернет-аудитории в РФ
Пандемия коронавируса

В РФ выявили свыше 200 заболевших более заразным подвидом ВA.2 "омикрона"

Пандемия коронавируса

В России от COVID-19 вакцинировали почти 17 тысяч подростков

В России от COVID-19 вакцинировали почти 17 тысяч подростков

Верховный суд признал террористическим и запретил в РФ движение "Колумбайн"

Суд в Грозном арестовал Зарему Мусаеву на два месяца

Суд в Грозном арестовал Зарему Мусаеву на два месяца
Пандемия коронавируса

Эксперт заявил, что детей нужно прививать для увеличения коллективного иммунитета в РФ

Эксперт заявил, что детей нужно прививать для увеличения коллективного иммунитета в РФ

Защита обжаловала приговор по "делу об аргентинском кокаине"

Защита обжаловала приговор по "делу об аргентинском кокаине"

Обвиняемому в терактах в московском метро 2010 года грозит пожизненное

Обвиняемому в терактах в московском метро 2010 года грозит пожизненное
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });