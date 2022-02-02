Препарат "МИР 19" получил разрешение на III фазу клинических испытаний

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Минздрав РФ одобрил проведение III фазы клинических исследований препарата против коронавируса "МИР 19" Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), следует из данных государственного реестра разрешенных клинических испытаний.

Институту выдано разрешение на проведение II-III фаз открытого многоцентрового клинического исследования эффективности ингаляционного препарата, окончание испытания запланировано на 31 декабря 2022 года, отмечается в записи.

В исследованиях должны принять участие 1274 добровольца в 11 медицинских организациях в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Перми и Смоленске, в том числе в центральной клинической больнице Управления делами президента РФ, столичных поликлиниках 6, 109 и 220, а также клинической больнице ФМБА 85.

Ингаляционный препарат "МИР 19" был зарегистрирован 22 декабря 2021 года после двух фаз клинических исследований, однако лишь для применения в стационарах. Для того, чтобы лекарство стало доступно при лечении на дому и попало в аптеки, необходимо провести специальное исследование, сообщила ранее глава ФМБА Вероника Скворцова. По ее словам, в пострегистрационных исследованиях препарата должны принять участие около 1 тыс. добровольцев. 21 января пресс-служба ФМБА сообщила о подаче в Минздрав РФ заявки на проведение такого пострегистрационного клинического исследования.

В случае высокой эффективности лекарства ФМБА планирует создать еще две формы препарата в виде спрея для постконтактной профилактики, сообщала ранее Скворцова. Данное лекарство можно будет применять для того, чтобы не дать развиться заболеванию, если человек ранее контактировал с зараженным коронавирусом.