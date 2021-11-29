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В ФМБА заявили, что его препарат "МИР-19" будет эффективен и от "омикрона"

В ФМБА заявили, что его препарат "МИР-19" будет эффективен и от "омикрона"
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Препарат для специфического лечения COVID-19 "МИР-19", разработанный Федеральным медико-биологическим агентством, будет эффективен и в случае заражения новый штаммом "омикрон", заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

"Да, (он будет лечить и "омикрон тоже)", - сказала Скворцова, отвечая на соответствующий вопрос в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

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Она пояснила, что "МИР-19" действует на консервативные участки COVID-19, которые не подвержены мутациям.

"Мы ставили перед собой задачу разработки противовирусных, этиотропных, высокоспецифичных препаратов, которые бы действовали на консервативные сайты, то есть независимо от изменения линии и появления новых мутаций эти бы препараты оставались универсальными. И вот такой препарат наш институт иммунологии создал - препарат "МИР-19", - отметила Скворцова в интервью телеканалу.

"Мы посмотрели 800 линий разных SARS-CoV-2, и та последовательность, на которую действует этот препарат, она не имеет ни одной мутации, в том числе у "омикрона", - сказала глава ФМБА.

В середине октября Институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) подал в Минздрав заявку на регистрацию препарата для лечения коронавируса "МИР-19". Аббревиатура МИР расшифровывается как малая интерферирующая РНК.

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Филиппины приостановили въезд из семи стран Европы на фоне распространения нового штамма коронавируса омикрон
ФМБА Вероника Скворцова коронавирус МИР-19

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