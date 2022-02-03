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Верховный суд 28 февраля проверит законность ликвидации "Мемориала"

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Апелляционная коллегия Верховного суда России 28 февраля рассмотрит апелляцию на решение о ликвидации историко-просветительского общества "Международный Мемориал" (признано в России НКО-иноагентом). Заседание начнется в 10 часов утра, сообщили в пресс-службе суда.

Апелляция была подана в суд 28 января.

Верховный суд 28 декабря ликвидировал международное просветительское общество "Мемориал" вместе со всеми его подразделениями и структурами по иску Генпрокуратуры. 29 декабря Мосгорсуд принял такое же решение в отношении правозащитного центра "Мемориал" (также признан властями иноагентом).

Претензии Генпрокуратуры к "Международному Мемориалу" касались фактов отсутствия маркировки иноагентов на некоторых материалах организации, в чем прокуроры усматривали попытку скрыть этот статус. Также в надзорном ведомстве установили, что "Мемориал" при наличии иностранного финансирования занимается политической деятельностью с целью влияния на государственные решения и формирования общественного мнения.

"Мемориал" претензии Генпрокуратуры не признал и настаивал, что законных оснований для ликвидации общества нет.

В декабрьском решении ВС указано, что ликвидация "Мемориала" соразмерна допущенным нарушениям, поскольку государство исчерпало меры реагирования на них и нарушения не были пресечены. Нарушения, допущенные организацией посягали на основы конституционного правопорядка, считают в ВС.

Мемориал Верховный суд Генпрокуратура

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