Шольц высказался в поддержку общества "Мемориал"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц заявил об озабоченности из-за "сужения пространства" для гражданского общества в России, в частности, запрета деятельности общества "Мемориал" (признано в РФ иноагентом, суд принял решение о его ликвидации).

"Пространство для гражданского общества становится все теснее и теснее. Такие партнеры, с которыми мы давно уже работаем, например, "Мемориал"... Германия столкнулась с непониманием, почему группа "Мемориал" должна остановить свою деятельность", - сказал Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Шольца, эта организация "внесла важный вклад в выяснение судьбы советских граждан, угнанных на принудительные работы в Германию". "Я надеюсь, что здесь будут возможны хорошие перспективы", - сказал федеральный канцлер.

Он также отметил, что проблему взаимодействия гражданских обществ Германии и России поможет решить форум "Петербургский диалог". "Сегодня мы говорили о "Петербургском диалоге", он много лет является символом германо-российского взаимопонимания, и сегодня он важен как никогда", - сказал Шольц.

Канцлер сообщил, что на встрече с президентом РФ "выразил надежду, что в ходе дальнейших переговоров на высоком уровне мы сможем прийти к разрешению существующей на сегодняшний момент блокады" деятельности форума.

"Нам необходимо пространство для открытого и честного диалога, чтобы мы могли обсуждать все темы, но с озабоченностью мы видим, как пространство для действий гражданского общества становится все теснее и теснее", - сказал Шольц.

29 декабря прошлого года Мосгорсуд принял решение о ликвидации ПЦ "Мемориал" (признан НКО-иноагентом) по иску столичной прокуратуры. Днем ранее Верховный суд РФ также ликвидировал по иску генеральной прокуратуры РФ международное историко-просветительское общество "Мемориал".