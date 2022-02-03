Поиск
Хоккей с шайбой07:10Женщины. Группа A Швейцария - Канада 1:12Подробнее
Хоккей с шайбой07:10Женщины. Группа B Китай - Чехия 1:3Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:44Заразились
на 03.02В России 12 284 564+155 768В мире 384 859 233+3 175 373

В Петербурге будут судить бывшего профессора, назвавшего Холокост мифом

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении местного жителя Владимира Матвеева, обвиняемого в реабилитации нацизма, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов города.

Материалы переданы судье, назначено предварительное слушание.

Матвеев работал профессором кафедры бизнес-информатики, математических и статистических методов факультета экономики и финансов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) и был уволен после скандального вебинара для учителей в Ленинградской области, во время которого он якобы назвал Холокост мифом. В связи с инцидентом возбудили уголовное дело по статье "Реабилитация нацизма" (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ).

Петербург

Новости по теме

Новости

Atomyze первой получила лицензию ЦБ на управление цифровыми финактивами

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый февраль в России

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый февраль в России

Песков рассказал, о чем беседовали Путин и Кадыров накануне

Песков рассказал, о чем беседовали Путин и Кадыров накануне

Верховный суд 28 февраля проверит законность ликвидации "Мемориала"

Верховный суд 28 февраля проверит законность ликвидации "Мемориала"
Пандемия коронавируса

В России за сутки госпитализировали 17 792 пациента с коронавирусом

В России за сутки госпитализировали 17 792 пациента с коронавирусом

Центр ФСБ счел опасным использовать иностранные техсредства для киберзащиты РФ

В погоне за кадрами: как Россия готовит специалистов для IT-отрасли

В погоне за кадрами: как Россия готовит специалистов для IT-отрасли
Пандемия коронавируса

Генпрокурор потребовал проверить подорожание тестов на COVID-19

Генпрокурор потребовал проверить подорожание тестов на COVID-19

Приставы прекратили дела против Telegram в связи с оплатой долгов

Приставы прекратили дела против Telegram в связи с оплатой долгов

"ЕвроХим" начал переговоры о покупке азотного бизнеса Borealis за 455 млн евро

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });