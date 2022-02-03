В Петербурге будут судить бывшего профессора, назвавшего Холокост мифом

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении местного жителя Владимира Матвеева, обвиняемого в реабилитации нацизма, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов города.

Материалы переданы судье, назначено предварительное слушание.

Матвеев работал профессором кафедры бизнес-информатики, математических и статистических методов факультета экономики и финансов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) и был уволен после скандального вебинара для учителей в Ленинградской области, во время которого он якобы назвал Холокост мифом. В связи с инцидентом возбудили уголовное дело по статье "Реабилитация нацизма" (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ).