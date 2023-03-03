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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:23

Санкт-Петербургский горсуд прекратил дело лектора, назвавшего Холокост мифом

Дело о реабилитации нацизма прекращено за сроком давности

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд прекратил дело в отношении бывшего профессора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Владимира Матвеева по статье о реабилитации нацизма, сообщила пресс-служба городских судов.

Дело прекращено по ходатайству защиты за истечением срока давности по этой статье (ч.1 ст.354.1 УК, реабилитация нацизма). Возражений на ходатайство не поступило.

Дело рассматривалось с участием присяжных, которых суд в результате распустил. Процесс проходил в закрытом режиме.

Матвеев обвинялся по ч.1 ст.354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

Он был профессором кафедры бизнес-информатики, математических и статистических методов факультета экономики и финансов РАНХиГС. Из академии его уволили в январе 2021 года после того, как он на вебинаре для учителей в Ленинградской области по теме "Уроку памяти жертв холокоста и воинов Красной Армии, освободителей Аушвица" назвал Холокост мифом, доказывая, что масштабы геноцида евреев во время Второй мировой войны были намного меньше общепризнанных. Также против него было возбуждено уголовное дело.

Увольнение на основании аморального поступка Матвеев оспорил в Калининском суде Петербурга и потребовал выплатить ему зарплату за период вынужденного прогула.

Петербург РАНХиГС Владимир Матвеев Санкт-Петербургский городской суд Холокост
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