Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:37

Школьные электронные журналы и дневники интегрируют в платформу "Сферум"

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В информационно-коммуникационную образовательную платформу "Сферум" интегрируют электронные журналы и дневники, сообщили в пресс-службе платформы.

Там считают, что это позволит "оперативно переключаться между ключевыми образовательными сервисами, находясь в едином закрытом контуре", а также позволит дополнительно идентифицировать аккаунты и связать их с учетной записью, в том числе для детей до 14 лет.

Весной 2022 года сообщалось, что "Сферум" - российский образовательный аналог зарубежных систем видеоконференцсвязи - тестируется в 15 регионах, с 1 сентября 2022 года будет запущен в школах Москвы, а с 1 января 2023 года - по всей стране.

Из пресс-релиза следует, что теперь "Сферум" предоставляет доступ к библиотеке верифицированного образовательного контента "Моя школа", в которой содержатся материалы по всем предметам с 1 по 11 класс. На платформе улучшено качество видео и звука в звонках и трансляциях. В звонках теперь могут одновременно присутствовать до 2 тысяч человек. В них можно включать трансляцию и вести запись, которой по окончании мероприятия можно поделиться с другими пользователями.

Появилась возможность модерировать звонок: управлять микрофонами и видео пользователей, закреплять участника в качестве ключевого спикера, например, если он "у доски". Доступна и функция исключения из звонка пользователя, если он нарушает правила поведения на уроке. Учебный профиль "Сферум" теперь доступен в VK Мессенджере.

"Сферум" был запущен 31 марта 2021 года. В 2023 году платформа войдет в состав ФГИС "Моя школа".

Сферум Моя школа VK Мессенджер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Запасы газа в подземных хранилищах Европы превысили 85%

Brent подорожала до $91,9 за баррель на новости об отмене локдауна в Чэнду

Эрдоган выразил надежду на то, что АЭС "Аккую" заработает в 2023 году

"Норникель" готовится к переориентации на восток, но хочет сохранить позиции на западных рынках

"Норникель" готовится к переориентации на восток, но хочет сохранить позиции на западных рынках

Потанин заявил, что вступить в диалог по слиянию с "Русалом" не удалось

"Роснефть" готовит ответ в связи с передачей ее немецких активов под контроль ФРГ

"Роснефть" готовит ответ в связи с передачей ее немецких активов под контроль ФРГ

Заявление Банка России: Исчезающее пространство

Заявление Банка России: Исчезающее пространство

Минпромторг РФ предложил внести алкоголь в перечень для параллельного импорта

Минпромторг РФ предложил внести алкоголь в перечень для параллельного импорта

Рынок акций РФ завершил неделю распродажами на сигнале ЦБ о паузе в снижении ставки

Конец моратория на банкротство: от защиты к санации. Обзор

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });