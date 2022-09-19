Школьные электронные журналы и дневники интегрируют в платформу "Сферум"

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В информационно-коммуникационную образовательную платформу "Сферум" интегрируют электронные журналы и дневники, сообщили в пресс-службе платформы.

Там считают, что это позволит "оперативно переключаться между ключевыми образовательными сервисами, находясь в едином закрытом контуре", а также позволит дополнительно идентифицировать аккаунты и связать их с учетной записью, в том числе для детей до 14 лет.

Весной 2022 года сообщалось, что "Сферум" - российский образовательный аналог зарубежных систем видеоконференцсвязи - тестируется в 15 регионах, с 1 сентября 2022 года будет запущен в школах Москвы, а с 1 января 2023 года - по всей стране.

Из пресс-релиза следует, что теперь "Сферум" предоставляет доступ к библиотеке верифицированного образовательного контента "Моя школа", в которой содержатся материалы по всем предметам с 1 по 11 класс. На платформе улучшено качество видео и звука в звонках и трансляциях. В звонках теперь могут одновременно присутствовать до 2 тысяч человек. В них можно включать трансляцию и вести запись, которой по окончании мероприятия можно поделиться с другими пользователями.

Появилась возможность модерировать звонок: управлять микрофонами и видео пользователей, закреплять участника в качестве ключевого спикера, например, если он "у доски". Доступна и функция исключения из звонка пользователя, если он нарушает правила поведения на уроке. Учебный профиль "Сферум" теперь доступен в VK Мессенджере.

"Сферум" был запущен 31 марта 2021 года. В 2023 году платформа войдет в состав ФГИС "Моя школа".