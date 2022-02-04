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Пекин поддержал российские предложения по гарантиям безопасности в Европе

Пекин поддержал российские предложения по гарантиям безопасности в Европе
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Китай поддерживает российские инициативы о гарантиях безопасности в Европе.

"Китайская сторона относится с пониманием и поддерживает выдвинутые Российской Федерацией предложения по формированию долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе", - говорится в совместном заявлении РФ и КНР о международных отношениях, принятом на саммите в Пекине.

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Текст документа опубликован на сайте Кремля.

Россия и Китай призвали США отказаться от размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в Азиатско-тихоокеанском регионе и Европе. Стороны также полагают, что "выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ускорение исследований и разработки ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и стремление к их развертыванию в Азиатско-Тихоокеанском и Европейском регионах, а также передача их своим союзникам влекут рост напряженности и недоверия, увеличивают риски для международной и региональной безопасности, ведут к ослаблению международной системы нераспространения и контроля над вооружениями, подрыву глобальной стратегической стабильности".

Россия и Китай обеспокоены созданием нового оборонного альянса США, Великобритании и Австралии - AUKUS, призывают участников добросовестно выполнять свои обязательства по ядерному и ракетному нераспространению.

В заявлении отмечается, что создание альянса предполагает "углубление сотрудничества между его участниками в сферах, затрагивающих стратегическую стабильность, в частности, их решением начать сотрудничество в области атомных подводных лодок". Россия и Китай полагают, что такие действия "противоречат задачам обеспечения безопасности и устойчивого развития АТР, усиливают опасность запуска в регионе гонки вооружений и создают серьезные риски ядерного распространения".

У каждой страны своя демократия

Лидеры России и Китая в совместном заявлении высказались о своих представлениях о демократии, подчеркнув, что она не может "строиться по трафаретам".

"В зависимости от общественно-политического устройства, истории, традиций и культурных особенностей конкретного государства его народ вправе выбирать такие формы и методы реализации демократии, которые соответствуют специфике данного государства", - отмечается в совместном заявлении России и Китая.

"Право судить о том, является ли государство демократическим, есть только у его народа", - гласит заявление.

В нем отмечается, что Россия и Китай, являющиеся мировыми державами с богатым культурным и историческим наследием, имеют глубокие традиции демократии, основанные на тысячелетнем опыте развития, широкой народной поддержке и учете нужд и интересов граждан.

"Россия и Китай гарантируют своим народам право в соответствии с законом участвовать различными методами в различных формах в управлении государством, в общественной жизни. Народы обеих стран уверены в выбранном ими пути и с уважением относятся к демократическому устройству и традициям других государств", - говорится в заявлении.

Путин и Си Цзиньпин подчеркивают, что "попытки отдельных государств навязать других странам "свои демократические стандарты", присвоить себе монопольное право на оценку уровня соответствия критериям демократии, проводить разделительные линии по идеологическим признакам, в том числе через создание узкоформатных блоков и ситуативных альянсов, на самом деле представляют собой пример попрания демократии и отсутствия от ее духа и истинных ценностей". "Подобные попытки (...) представляют серьезную угрозу глобальному и региональному миру и стабильности, подрывают устойчивость миропорядка", - отмечается в заявлении.

Стороны выступают против злоупотребления демократическими ценностями, вмешательства во внутренние дела суверенных государств под предлогом защиты демократии и прав человека, а также против попыток спровоцировать раскол и конфронтацию в мире.

Путин и Си Цзиньпин подчеркивают, что "защита демократии и прав человека не должна использоваться как инструмент давления на другие страны".

"Стороны готовы к совместной работе со всеми заинтересованными партнерами в интересах продвижения подлинной демократии", - заявляют руководители двух стран.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу находится в Китае с однодневным визитом.

Владимир Путин

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