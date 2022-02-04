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Что произошло за день: пятница, 4 февраля

Поездка Путина в Пекин, открытие зимней Олимпиады, договоры "Газпрома" и "Роснефти" с CNPC

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин совершил однодневный визит в Пекин. Он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и принял участие в церемонии открытия Олимпийских игр. По итогам встречи двух лидеров было опубликовано совместное заявление, в котором, в частности, говорится о поддержке Китаем предложений РФ по гарантиям безопасности в Европе. Стороны выразили беспокойство в связи с появлением альянса AUKUS, а также призвали США отказаться от размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в АТР и Европе.

- "Газпром" и CNPC заключили договор на поставки газа в Китай с Дальнего Востока. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что документ подписан сроком на 25 лет. Кроме того, "Роснефть" и CNPC подписали соглашение о поставках 100 млн тонн нефти в Китай. Сумма сделки за десять лет оценивается в $80 млрд.

- В России за сутки в больницу попали 17 798 пациентов с COVID-19. Коронавирус диагностирован еще у 168 201 человека. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что распространение варианта "омикрон" замедлилось. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве упал до 63,2% относительно 66,6% двумя неделями ранее. Мэр столицы Сергей Собянин заявил о стабилизации ситуации, отметив, что 25-26 тысяч пациентов в сутки - "это такие запредельные показатели, с которыми мы не сталкивались".

- Apple и Spotify открыли офисы в РФ в рамках закона о "приземлении". Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", представительство ирландской "Эппл Дистрибьюшн Интернэшнл Лимитед" зарегистрировано в Москве в районе Арбат. Spotify осталось создать форму обратной связи для российских пользователей.

- "Спутник V" получил постоянную регистрацию в РФ.

- Генсек НАТО Йенс Столтенберг станет новым главой ЦБ Норвегии. Срок полномочий Столтенберга в НАТО истекает в сентябре. С 1 марта и до назначения нового главы банком будет управлять замглавы Ида Уолден Бах.

- Фигурант дела о взрывах в московском метро в 2010 году получил пожизненный срок. Магомед Нуров признан виновным в участии в преступном сообществе и банде, совершении террористических актов, незаконном изготовлении взрывных устройств.

- В Пекине дан старт XXIV зимним Олимпийским играм. Самые яркие моменты церемонии можно увидеть в нашей фотогалерее.

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