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Газета El Pais опубликовала ответы США и НАТО на предложения РФ по безопасности

Газета El Pais опубликовала ответы США и НАТО на предложения РФ по безопасности
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Испанская газета El Pais опубликовала в среду документ, в котором содержится ответ Соединенных Штатов и Североатлантического альянса на предложения России по безопасности, он озаглавлен как "Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря 2021 года".

Ответ НАТО содержит четыре страницы текста, ответ США - пять страниц. В них содержатся такие многократно высказанные публично предложения Альянса, как возобновление работы представительств в Брюсселе и Москве для облегчения диалога, использование на полную существующих военных каналов коммуникации, чтобы продвинуть прозрачность и снизить риски, работа над предложением России о создании телефонной горячей линии "для поддержания срочных контактов".

В документе также есть призыв России к диалогу по вопросам, вызывающим обеспокоенность Совета Россия-НАТО, для достижения "ощутимых результатов".

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Составители ответа НАТО отмечают, что не готовы к компромиссам по принципиальным для альянса вопросам - таким как политика "открытых дверей". Также НАТО не готов к инициативам, способным снизить способность альянса защищать входящие в него страны.

В ответе Вашингтона говорится, что дальнейшее наращивание Россией своих военных сил или агрессия против Украины приведет к аналогичным шагам США и их союзников.

В нем отмечается, что в настоящее время США и НАТО, реагируя на действия РФ, действуют c "ограниченной" силой и "пропорционально".

"Мы продолжали воздерживаться от "дополнительного постоянного размещения значительных боевых сил", а также от размещения ядерного оружия в странах восточной Европы", - указывается в ответе США.

Согласно документу, Штаты "готовы обсуждать те вопросы, в которых мы расходимся во мнениях" с Россией.

В частности, в ответе Вашингтона говорится, что США "хотят обсудить при соблюдении определенных условий взаимные меры в области транспарентности", а также "приверженность" Вашингтона и Москвы к тому, чтобы "воздержаться от размещения наступательных ракетных систем наземного базирования и постоянных сил, имеющих боевое задание, на территории Украины".

США и НАТО направили России ответы на ее предложения по гарантиям безопасности в конце января.

США НАТО Украина

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