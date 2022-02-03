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Британские санкции против РФ вступят в силу автоматически при нападении на Украину

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Премьер Великобритании Борис Джонсон в четверг заявил, что британский пакет экономических санкций в отношении России применят автоматически в случае ее вторжения на Украину.

"Я хочу убедиться в том, что люди понимают - введение санкций будет автоматическим", - заявил Джонсон в эфире телеканала Sky News.

По его словам, перед применением этих мер не будет никаких обсуждений.

Джонсон подчеркнул, что Лондон подготовил законодательные изменения, согласно которым Великобритания сможет вводить санкции и в отношении физических лиц, и против стратегических российских компаний. "Мы занимались подготовкой соответствующего пакета экономический санкций, он должен быть достаточно жестким", - сказал британский премьер.

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Ранее на этой неделе глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Великобритания к 10 февраля будет готова вводить пакет санкций в отношении России на случай ее дальнейших шагов по вторжению на Украину.

По словам Трасс, Лондон готовит законопроект, согласно которому у него будут полномочия на введение санкций в отношении тех, кто "поддерживает российские агрессивные действия против Украины или имеет важное значение для Кремля". Она подчеркнула, что в случае нападения РФ на Украину британские санкции в отношении Москвы будут направлены против лиц, связанных с российскими властями. По ее словам, это будет "самый жесткий санкционный режим против России", который когда-либо вводил Лондон.

"Лицам внутри и вокруг Кремля негде будет скрыться (от санкций - ИФ)", - отметила она.

Глава МИД заявила, что Великобритания будет готова ввести санкции, которые затронут компании, связанные с российским государством, а также их владельцев. По ее словам, меры "ударят по самым больным местам" российских стратегических интересов.

Великобритания и другие союзники по НАТО рассматривают просьбу США о развертывании дополнительных сотен военнослужащих для поддержки стран-членов в Восточной Европе в преддверии любого российского вторжения или нападения на Украину. Ранее Джонсон заявил во время выступления в Палате общин: "Если Россия вторгнется на Украину, мы будем готовы внести вклад в любые новые размещения войск НАТО, чтобы защитить наших союзников в Европе".

Великобритания Борис Джонсон Россия Украина

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