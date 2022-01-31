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Власти Британии могут заморозить активы российских компаний и физлиц

Власти Британии могут заморозить активы российских компаний и физлиц
Фото: Getty Images

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Новые санкции Великобритании в отношении России в случае ее вторжения на Украину будут нацелены на британские инвестиции олигархов и компании, "связанные с Кремлем", сообщает The Times.

Согласно планам, которые будут представлены депутатам британского парламента в понедельник, правительство введет замораживание активов и запреты на поездки физических и юридических лиц, которые имеют "стратегическое значение" для российского правительства. Как отметил в беседе с изданием осведомленный источник, новые санкции "ударят по России там, где ей действительно больно".

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Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что правительство Великобритании в течение следующей недели внесет на рассмотрение парламента законопроект, который сделает возможным, если это будет необходимо, введение масштабных санкций против России.

"Мы внесем на рассмотрение законопроект, чтобы иметь возможность принимать меры, в частности, против структур, играющих ключевую роль для Кремля и его будущего", - сказала она в эфире BBC.

"Им придется заплатить высокую цену в случае вторжения на Украину. Мы будем готовы действовать против российских финансовых структур, компаний из сферы энергетики, против близких к Кремлю олигархов", - добавила Трасс.

В свою очередь, The Guardian поясняет со ссылкой на источники в британском МИД, что действующие ныне правила позволяют вводить санкции против физических и юридических лиц, участвующих в дестабилизации Украины. Новый же санкционный режим в случае одобрения позволит вводить ограничения против структур, которые считаются стратегически важными для РФ, причем - даже если они не имеют отношения к событиям, связанным с Украиной.

Великобритания Россия Украина

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