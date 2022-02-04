В Петербурге чиновники попросили еще денег на уборку платных парковок

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Комитет по благоустройству намерен запросить дополнительное бюджетное финансирование на уборку дорог в зоне платных парковок, следует из ответа вице-губернатора Максима Соколова на запрос депутата Закса Бориса Вишневского об очистке этой территории в Центральном районе от снега и льда.

Вишневский выложил полученный ответ в фейсбуке.

В документе говорится, что Комитет по транспорту предложил Комитету по благоустройству разработать индивидуальный регламент уборки дорог в зоне платной парковки и, возможно, запросить на это дополнительные средства. Комитет по благоустройству поддержал эту идею и сейчас готовит изменения в регламент, определяет требуемый объем сил и средств и начинает формировать заявку "на выделение дополнительного бюджетного финансирования".

В январе глава комитета по благоустройству Василий Пониделко в ответ на другой запрос Вишневского заявил о нехватке денег на комплексную уборку тротуаров и дорог в Петербурге, при этом комитет каждый год просит увеличить финансирование до нормативного. Тем не менее в 2020 году объем финансирования на комплексную уборку составил 72,72% от норматива, в 2021 году - 69,75%, написал Пониделко.