НИИ скорой помощи в январе принял 1800 петербуржцев с травмами

Врачи отмечают, что это обычная статистика, но признают дефицит мест и дают советы, как безопасней падать

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В январе в Петербурге НИИ скорой помощи имени Джанелидзе принял в январе почти 1,8 тысячи человек с травмами, это почти не отличается от показателей предыдущих лет, рассказал на пресс-конференции заведующий отделом травматологии, ортопедии и вертебрологии института Игорь Беленький.

Из этих 1800 человек примерно четыремстам потребовалась госпитализация. По словам Беленького, эти люди получили тяжелые травмы скелета, более чем 90% из них была нужна операция.

"В принципе этот год ничем не отличается в ту или другую сторону от предыдущих, - сказал завотделом. - Большой разницы в количестве доставленных больных и в количестве госпитализированных и в структуре оперативных вмешательств мы не обнаружили".

Одновременно он признал дефицит мест в НИИ. По его словам, отделение урологии было перепрофилировано для приема людей с травмами, чтобы их не приходилось оставлять в коридорах. В коридорах поступившие больные проводят минимальное количество дней, уточнил Беленький. По его словам, пропускная способность отделений высокая, много больных выписывается.

Заведующий отметил, что зимой травм бывает больше, чем летом, но они легче. Тяжесть летним травм врач объяснил высокими скоростями при ДТП.

Руководитель федерального центра детской травматологии НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Турнера Вячеслав Зорин отметил, что зимние детские травмы связаны со спортивно-развлекательными мероприятиями. Скажем, катание на неуправляемых ватрушках чревато травмами позвоночника.

Зорин предупредил о мерах профилактики при катании с ватрушек и на коньках. "Поверхность не должна иметь иметь неровность в виде трамплинов. Это не должны быть склоны, выходящие на область рек и озер, на проезжие части. (...) Если ребенка мы выпускаем на каток, то мы должны проверить амуницию. Это должны быть хорошо подогнанные коньки, хорошо зашнурованные. Не нужно избегать защиты верхних конечностей - наколенники, может быть и шлем даже. Может быть, это избыточная, с одной стороны, опека, но она может уберечь от серьезных травм" - сказал врач.

Специалист советует обходит обледеневшие участки, а если этого не избежать, то при падении соблюдать меры предосторожности. "Если равновесие не удержать, конечно, нужно постараться упасть на бок. Считается, что самое безопасное падение - это в позе эмбриона, то есть поджав ноги, конечности к себе и немного отклонив голову", - объяснил Зорин.

Петербуржцы с началом первых обильных снегопадов еще в конце ноября начали критиковать власти города и коммунальщиков за плохую уборку снега и наледи с крыш. Председатель петербургского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец 10 января заявил журналистам, что с начала года в городе из-за падения на улице госпитализировали около 20 пешеходов в сутки, что почти в два раза меньше, чем в предыдущие годы. Это же отметил и главврач городской станции скорой медицинской помощи Алексей Бойков, по его словам, в 2021 году скорую помощь из-за падения на скользких улицах вызывали сравнительно нечасто.

Однако уже 13 января директор НИИ имени Джанелидзе заявил, что перегрузке травматологических отделений.