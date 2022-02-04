В Петербурге за месяц 2953 человека были госпитализированы с травмами

Эти данные обнародовал депутат Борис Вишневский, по его подсчетам, ситуация с уборкой снега и сосулек в городе ухудшилась

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге этой зимой с 15 декабря по 18 января 3158 человек вызывали скорую помощь, поскольку получили травмы, поскользнувшись или в результате падения на них наледи и снега с крыш, из них были госпитализированы 2953 человека, сообщил городской Комитет по здравоохранению.

Этот ответ ведомства на свой запрос опубликовал в фейсбуке депутат городского Заксобрания Борис Вишневский. Документ подписан заместителем главы комитета Дмитрием Мотовиловым.

По подсчетам Вишневского, это означает, что в среднем в городе травмируются по 90 человек в день. Он сообщил, что запрашивал ту же информацию у комитета по здравоохранению и в 2019 году, и тогда ему сообщили, что с 1 января по 13 марта в Петербурге от таких травм пострадали 3847 человек, в среднем по 53 человека в день.

"Это значит, что ситуация с уборкой хуже, чем была тогда", - сделал вывод политик.

3 февраля завотделом травматологии НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Игорь Беленький заявил на пресс-конференции, что за январь институт принял около 1800 человек с травмами, госпитализация потребовалась примерно 400 из них. Беленький, с одной стороны, сказал, что эти данные значительно не отличаются от статистики по январям предыдущих лет. С другой стороны, он сообщил, что отделения трамватологии НИИ перегружены, и под травму пришлось переоборудовать отделение урологии.

Председатель петербургского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец 10 января заявил журналистам, что с начала года в городе из-за падения на улице госпитализировали около 20 пешеходов в сутки, что почти в два раза меньше, чем в предыдущие годы. Это же отметил и главврач городской станции скорой медицинской помощи Алексей Бойков, по его словам, в 2021 году скорую помощь из-за падения на скользких улицах вызывали сравнительно нечасто.

13 января директор НИИ имени Джанелидзе заявил о перегрузке травматологических отделений.