Один рабочий погиб при сходе лавины на Сахалине

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Один из двух рабочих, которые попали под лавину на территории угольного разреза на Сахалине, погиб, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС России.

"Поисковые работы завершены на месте схода лавины. Один человек погиб, второй передан бригаде скорой помощи", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Восточной горнорудной компании уточнили, что на участке, где сошла снежная "шапка" высотой примерно 15 метров, четыре человека выполняли работы по демонтажу нитки трубопровода. Он находится за территорией горного отвода Солнцевского угольного разреза.

"Двое рабочих не пострадало. Одного рабочего удалось спасти, он находится в больнице, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. К сожалению, второго рабочего - монтажника РММ Дмитрия Новикова - спасти не удалось. Семье будет оказана вся необходимая помощь со стороны компании", - уточнили в пресс-службе.

В спасении людей приняли участи около 80 сотрудников Солнцевского угольного разреза.

Ранее в пресс-службе Восточной горнорудной компании сообщали, что один человек серьезно не пострадал, а второй был госпитализирован. Об этом же информировало в социальной сети правительство края.

В субботу в Углегорском районе при производстве работ по демонтажу трубы на реке Полтавка на территории ООО "Солнцевского угольного разреза" сошла снежная масса.