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Уголовное дело возбудили после гибели рабочего при сходе лавины на Сахалине

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту гибели одного из рабочих после схода лавины в районе угольного разреза на Сахалине, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

"На место происшествия выехал и.о. руководителя СО по городу Углегорск следственного управления, а также следственно-оперативная группа. Для оказания всей необходимой практической и методической помощи в расследовании уголовного дела на место происшествия направлены следователи-криминалисты областного следственного управления", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

Свою проверку проводит также Углегорская городская прокуратура.

Как сообщалось, в субботу на реке Полтавка в районе Солнцевского угольного разреза сошла лавина. Снежная "шапка" высотой примерно 15 метров накрыла участок, где четыре человека выполняли работы по демонтажу нитки трубопровода. Два человека не пострадали, один рабочий погиб, второй госпитализирован.

Сахалин Углегорский район

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