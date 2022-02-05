На Сахалине в районе схода снежной лавины начались поиски двух рабочих

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Поиски двух человек ведутся на Сахалине на участке, где в субботу сошла снежная лавина, сообщает региональный главк МЧС России.

"В Углегорском районе при производстве работ по демонтажу трубы на реке Полтавка на территории ООО "Солнцевского угольного разреза" сошла снежная масса. По предварительным данным, под снегом находятся два человека", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехали сотрудники Шахтерского военизированного горноспасательного пункта и другие дежурные службы. Всего в спасательных работах участвуют 51 человек и 10 единиц техники.