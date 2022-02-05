Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 04:15Заразились
на 04.02В России 12 452 765+168 201В мире 388 029 005+3 169 772

Двух рабочих извлекли из-под лавины на Сахалине

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Поисковые группы обнаружили на месте схода снежной лавины двух человек, один госпитализирован, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Восточной горнорудной компании.

"Извлекали из-под лавины двух человек. Один жив и, по предварительным данным, здоров. Второго госпитализировали. Его состояние здоровья пока неизвестно", - сообщил собеседник агентства.

Как сообщалось, в субботу в Углегорском районе при производстве работ по демонтажу трубы на реке Полтавка на территории ООО "Солнцевского угольного разреза" сошла снежная масса.

Сахалин Углегорский район

Новости по теме

Новости

Суд в Санкт-Петербурге оставил совладельца "Рив Гош" Мейера в СИЗО до 1 марта

Суд в Санкт-Петербурге оставил совладельца "Рив Гош" Мейера в СИЗО до 1 марта

Что произошло за день: пятница, 4 февраля

АЕБ попросила правительство России не считать Швейцарию офшором

АЕБ попросила правительство России не считать Швейцарию офшором

Российское посольство на Филиппинах сильно повреждено пожаром

Пользователи "ВКонтакте" стали жаловаться на сбои

"СПБ биржа" приостановила торги из-за сбоя

"СПБ биржа" приостановила торги из-за сбоя

Прокуратура Кубани проверит причину отказа в лечении ребенка со СМА

Пандемия коронавируса

Попова сообщила о замедлении распространения "омикрона" в России

Глава СПЧ попросил передать дело Мусаевой в Центральный аппарат СКР

Глава СПЧ попросил передать дело Мусаевой в Центральный аппарат СКР

Из нефтепровода "ЛУКОЙЛа" украли 13 тысяч тонн нефти

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });