Двух рабочих извлекли из-под лавины на Сахалине

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Поисковые группы обнаружили на месте схода снежной лавины двух человек, один госпитализирован, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Восточной горнорудной компании.

"Извлекали из-под лавины двух человек. Один жив и, по предварительным данным, здоров. Второго госпитализировали. Его состояние здоровья пока неизвестно", - сообщил собеседник агентства.

Как сообщалось, в субботу в Углегорском районе при производстве работ по демонтажу трубы на реке Полтавка на территории ООО "Солнцевского угольного разреза" сошла снежная масса.