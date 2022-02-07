Суд взыскал с Любови Соболь 350 тыс. рублей в пользу Евгения Пригожина

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы взыскал в пользу бизнесмена Евгения Пригожина 350 тысяч рублей с соратницы оппозиционера Алексея Навального Любови Соболь из-за порочащих его честь высказываний в комментарии СМИ.

Как сообщила пресс-служба компании Пригожина "Конкорд", иск был рассмотрен в понедельник, 7 февраля. Пригожин требовал компенсации морального вреда, "причиненного распространением не соответствующих действительности и порочащих сведений", размещенных на сайте "Царьграда".

В апреле прошлого года Симоновский суд взыскал с Соболь 500 тыс. рублей в пользу Пригожина по делу о распространении порочащих его сведений в интернете.

В конце 2020 года сообщалось, что Пригожин подал несколько исков в московские суды к Навальному и его сторонникам, общая сумма исков составила 77 млн рублей.