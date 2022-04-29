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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Суд взыскал с Навального в пользу Пригожина 300 тысяч рублей судебных издержек

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU -Люблинский суд Москвы взыскал с политика Алексея Навального 300 тысяч рублей компенсации судебных издержек в пользу бизнесмена Евгения Пригожина.

Судебное решение было принято 28 апреля, пресс-служба компании Пригожина "Конкорд" сообщила об этом на следующий день.

Речь шла о компенсации расходов, которые Пригожин понес в ходе тяжбы с Навальным об удалении из интернета порочащей информации и публикации опровержения на ютьюб-канале политика. Тогда Люблинский суд присудил бизнесмену 500 тысяч рублей компенсации.

В конце декабря 2021 года в "Конкорде" отмечали, что на тот момент Пригожин взыскал с Навального и его сторонников более 4 млн рублей компенсаций за клеветнические высказывания о нем.

Евгений Пригожин Алексей Навальный Конкорд Люблинский суд
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