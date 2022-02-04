Волгоградский подросток пойдет под суд за "минирования" от имени приятеля

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении 16-летнего подростка, который подозревается в рассылке ложных сообщений о готовящихся терактах в образовательных учреждениях и судах Волгоградской области, сообщает пресс-служба управления СКР по региону.

Дело расследуется по ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящихся взрывах в целях дестабилизации деятельности органов власти). Подозреваемый задержан.

По данным следствия, в начале января подозреваемый, желая отомстить своему знакомому, начал распространять сообщения о минировании от его имени. Для этого он через интернет вышел на неизвестного, который согласился сделать рассылку сообщений о взрывах за 3 тыс. рублей. Помимо денег, подросток передал исполнителю все контактные данные своего приятеля.

"В период с 15 января по 19 января текущего года неизвестный, действуя совместно и согласованно с подозреваемым, посредством электронной почты стал распространять сообщения о минировании и готовящихся взрывах в образовательных и иных государственных учреждениях, расположенных на территории города Волгоград, формируя при этом мнение о том, что указанные сообщения направляет именно знакомый подозреваемого", - говорится в сообщении.

В результате была приостановлена деятельность десятков госучреждений, эвакуированы учащиеся школ и работники госорганов, при этом в ходе осмотра взрывных устройств не нашли.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные УФСБ по Волгоградской области.

Волна лжеминирований

Ранее сообщалось, что волна "минирований" прокатилась в январе по Волгоградской области. В новогодние праздники поступило сообщение о минировании двух автовокзалов в Волгограде. В середине января из-за угроз взрыва провели проверку всех школ, детских садов и районных судов. В конце января поступило сообщение о минировании железнодорожного вокзала и ТРЦ.

Волна рассылок писем о лжеминировании возобновилась в крупных городах России в январе, после перерыва на каникулы. Источники и представители спецслужб не раз говорили, что сообщения поступают из-за рубежа, иногда говорилось об использовании ящиков иностранных сервисов электронной почты.

В Волгограде помнят о двух взрывах, унесших жизни десятков человек. Так, 29 декабря 2013 года террористы взорвали железнодорожный вокзал в Волгограда. В результате взрыва погибли 18 человек, более 40 получили ранения. На следующий день взрыв прогремел в троллейбусе. В результате 15 человек погибли, 28 пострадали.