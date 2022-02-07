У России нет уверенности, что глава британского МИД приедет в РФ 10 февраля

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - У российской стороны пока нет 100-процентной уверенности в том, что визит главы МИД Великобритании Лиз Трасс, запланированный, по сообщениям СМИ, на 10 февраля, состоится именно в эти сроки, заявил в понедельник посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

"Визит планируется пока, он прорабатывается. Она болела (коронавирусом - ИФ), и у нас пока нет 100-процентной уверенности, что именно в те даты состоится, о которых мы говорим", - сказал Келин в интервью "Интерфаксу".

Он напомнил, что министр иностранных дел Великобритании последний раз был в Москве в 2017 году, а с министром обороны контактов не было с 2013 года.

"Но, судя по всему, они почувствовали необходимость в разговоре. Но только смотря в каком разговоре: сейчас я читаю, например, то, что публикует Лиз Трасс. Читаю то, что Лиз Трасс помечает в своих твитах за последние дни накануне визита, и конечно, не могу не удивляться, поскольку она поддерживает в них все те фейки и лживые сообщения газет, которые идут в основном из Вашингтона, - чистое вранье", - отметил дипломат.

"В общем-то, странно все-таки с таким настроением готовиться к поездке в Москву. Поскольку если она его привезет, то разговор будет достаточно коротким", - подчеркнул Келин.