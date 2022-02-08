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Великобритания начала рассматривать возможность укрепления сил НАТО в Юго-Восточной Европе

Великобритания начала рассматривать возможность укрепления сил НАТО в Юго-Восточной Европе
Фото: Chris J Ratcliffe/Getty Images

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что Лондон рассматривает возможность отправки истребителей "Тайфун" и военных кораблей для защиты Юго-Восточной Европы.

Он полагает, что действия России в отношении Украины вынуждают НАТО укреплять свои позиции в Европе.

"Если она (Россия - ИФ) начнет еще одно вторжение, то заставит Запад осуществить многое из того, что она стремится предотвратить. На самом деле, это уже происходит", - говорится статье Джонсона, опубликованной в The Times.

Премьер заявил, что в результате напряженности вокруг Украины "Америка, Франция, Италия и другие союзники развертывают силы на юго-восточном фланге НАТО, точно так же, как Великобритания укрепляет северо-восток".

При этом Джонсон отметил, что сохраняется возможность урегулирования украинского кризиса дипломатическими средствами при условии, что Россия обеспечит "деэскалацию" ситуации.

Для обсуждения возможностей решения проблемы путем диалога в Москву в ближайшее время отправятся министр обороны Великобритании Бен Уоллес и глава британского МИД Лиз Трасс, напомнил Джонсон.

Страны Запада последние недели выражают обеспокоенность передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в соседнюю страну, и грозят ей санкциями. Москва неоднократно заявляла, что ничего подобного не планирует.

Великобритания Борис Джонсон Россия Украина НАТО

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