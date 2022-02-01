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Визит главы Минобороны Великобритании в Москву запланирован на 11 февраля

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что планирует на следующей неделе посетить Москву для переговоров с российским министром обороны Сергеем Шойгу, передает во вторник BBC News.

Как ожидается, визит Уоллеса в Москву состоится 11 февраля.

Накануне глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Великобритания к 10 февраля будет готова вводить пакет санкций в отношении России на случае ее дальнейших шагов по вторжению на Украину.

По словам Трасс, Лондон готовит законопроект, согласно которому у него будут полномочия на введение санкций в отношении тех, кто "поддерживает российские агрессивные действия против Украины или имеет важное значение для Кремля". Она подчеркнула, что в случае нападения РФ на Украину британские санкции в отношении Москвы будут направлены против лиц, связанных с российскими властями. По ее словам, это будет "самый жесткий санкционный режим против России", который когда-либо вводил Лондон.

Великобритания и другие союзники по НАТО рассматривают просьбу США о развертывании дополнительных сотен военнослужащих для поддержки стран-членов в Восточной Европе в преддверии возможного российского вторжения или нападения на Украину.

17 января Уоллес заявил о приглашении Шойгу в Лондон в предстоящие недели для обсуждения общих интересов в сфере безопасности. В Минобороны России сообщили, что Шойгу подтвердил готовность провести переговоры с Уоллесом и пригласил его в Москву.

Бен Уоллес Сергей Шойгу

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