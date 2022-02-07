В СПЧ сочли недостаточным число исправительных центров для заключенных в РФ

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Исправительных центров для заключенных в России сейчас недостаточно; нужно, чтобы заключенные работали по специальности и получали достойную заработную плату, заявили в Совете при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"Исправительные центры могли бы быть примером гуманизации, но нужно создать совместно с ФСИН России единый свод правил. Прописать все до деталей. Хотелось бы, чтобы заключенные по возможности работали по специальности, получали достойную зарплату. Исправительных центров на сегодня недостаточно", - сказала член Совета Ева Меркачева на совещании по трудовой интеграции заключенных, ее слова приводятся в телеграм-канале СПЧ в понедельник.

Также в ходе совещания председатель общественного движения "Труд" Сергей Песков отметил, что недостаток рабочих мест и развитой инфраструктуры сдерживают применение наказания в виде исправительных работ. По его словам, работодатель слабо мотивирован в создании инфраструктуры за свой счет, не желает нести прямую ответственность за заключенного при возникновении между ними трудовых отношений, рынок труда по низко- и среднеквалифицированным работам замещается мигрантами.

В этой связи Песков предложил создать единую структуру "Цифровой кадровый центр по трудоустройству заключенных с участием частных агентств занятости"; расширить географию применения труда за счет использования единичных рабочих мест, расположенных в непосредственной близости от места жительства осужденного; расширить список профессий и квалификаций, гибких форм занятости.

Также председатель движения предложил повысить доходы заключенных и собираемость налогов и отчислений во внебюджетные фонды и преодолеть препятствия социально-психологического характера при взаимодействии работодателя и таких работников.

В свою очередь глава постоянной комиссии СПЧ по экономическим и трудовым правам Борис Кравченко заявил, что государство нацелено на расширение практики исправительных работ, а бизнес проявляет большой интерес в использовании этой категории наемных работников.

В СПЧ сообщили, что в ближайшее время будет проведено заседание Совета по созданию дополнительных рабочих мест для заключенных. К обсуждению будут приглашены представители ФСИН России, Минюста РФ, комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов и другие.