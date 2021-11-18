Суд продлил арест организаторам террористического сообщества в дагестанской колонии

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил арест двум последователям запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" Эльбрусу Салаватову и Арсену Убайсову, сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

По версии следствия, Салаватов и Убайсов, отбывавшие наказание в ИК-7 в Дагестане, не позднее 1 января 2016 года, "поддерживая идеи организации "Исламское государство" в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма, создали на территории указанной колонии террористическое сообщество под названием "Джамаат" и приняли его руководство на себя".

Отмечается, что после их убытия из колонии в 2017 году руководство сообществом на ее территории до начала 2021 года в разное время осуществляли лица из числа осужденных, отбывавших наказание там же.

Также сообщается, что Салаватов и Убайсов были задержаны в июне 2021 года. Салаватов обвиняется по ч. 1 ст. 205.4 УК РФ (организация террористического сообщества), Убайсов по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе). Хасавюртовскский городской суд Дагестана 11 августа постановил арестовать их до 23 ноября 2021 года, Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил им меры пресечения в виде заключения под стражу по 23 февраля 2022 года включительно.