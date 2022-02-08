Путин заявил о готовности России предоставить убежище Порошенко

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир подтвердил свое обещание предоставить экс-президенту Украины Петру Порошенко политическое убежище.

"В свое время, когда господин Порошенко был еще президентом Украины, я ему говорил, что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище. Он тогда иронизировал много по этому вопросу. Сегодня хочу подтвердить свои предложения, несмотря на наши серьезные расхождения по вопросу урегулирования на Донбассе", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров.

Путин признал, что Порошенко "наделал много ошибок в этом направлении".

"Но все-таки его преследование как государственного преступника, на мой взгляд, чрезмерная заявка на успех действующего сегодня руководства. Мы готовы таким, как господин Порошенко, предоставить убежище в России", - отметил он.

Путин подчеркнул, что Россия готова сделать это по гуманитарным соображениям, а не потому, что она одобряет политику Порошенко.

"Сейчас того же Порошенко то обвиняют в госизмене, намекают на то, что он подписывал соглашение (минские договоренности). Да, он подписывал соглашение, ну и что? Вся страна это приняла, подтверждено резолюцией Совета Безопасности. Я же не шутил, когда говорил (Порошенко) - знаешь, придет еще время, и мы будем готовы предоставить тебе политическое убежище по гуманитарным соображениям", - сказал Путин.

Путин добавил, что в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном обратил внимание на массовые систематические нарушения прав человека на Украине.

"Закрываются неугодные СМИ, устраиваются гонения на политических оппонентов", - пояснил президент РФ.

Государственное бюро расследований Украины 20 декабря 2021 года уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с "временно оккупированных территорий". Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Печерский райсуд Киева 19 января избрал для Порошенко меру пресечения в виде личных обязательств с ограничением выезда за границу.