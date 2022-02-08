Что случилось этой ночью: вторник, 8 февраля

Завершение переговоров Путина и Макрона, обещание Байдена остановить "Северный поток 2" в случае нападения РФ на Украину

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Владимир Путин и Эммануэль Макрон завершили переговоры в Кремле. Президент РФ заявил, что Украина сосредоточила в Донбассе военную группировку численностью до 125 тысяч человек. В свою очередь Макрон отметил, что на границах Украины "сосредоточено 125 тысяч российских военных". Путин также обратил внимание на нарушения прав человека Киевом и заявил о готовности предоставить убежище Порошенко.

- Байден пообещал, что "Северный поток 2" не будет работать в случае нападения РФ на Украину. "Мы сделаем это", - сказал он по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

- ЕС и США обсудили возможность использования реверсных поставок газа для Украины и Молдавии. Власти США и ЕС также намерены вместе работать над тем, чтобы в случае перебоев с поставками газа по трубопроводам иметь возможность компенсировать это при помощи СПГ.

- Встречу главы МИД ФРГ и Зеленского отменили из-за разногласий по поводу поддержки Украины. Источник CNN указал, что встреча не состоялась из-за того, что министр иностранных дел Германии не дала ответ, откажется ли Германия от трубопровода "Северный поток 2" если Россия "вторгнется" на Украину и ФРГ отказалась от военной помощи Киеву.

- Делегация США обсудит в Европе технические детали потенциальных санкций против России. Вашингтон продолжает консультации с партнерами и союзниками об ограничениях в отношении Москвы в случае ее вторжения на Украину.