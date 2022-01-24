Порошенко покинул здание ГБР через 7 минут после прибытия

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Государственное бюро расследований Украины (ГБР) информирует в социальной сети, что народный депутат, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко прибыл с опозданием в ведомство, но покинул его спустя 7 минут, не дождавшись следователя.

"Сегодня, 24 января 2022 г, подозреваемого Порошенко П. А. вызвали на 16:00 в Государственное бюро расследований. Зафиксировано, что в 16:07 подозреваемый Порошенко П.А. вместе с адвокатами прибыл в помещение Государственного бюро расследований, в 16.11 его зарегистрировали в "Журнале посетителей", а в 16.14 народный депутат покинул помещение ДБР, не дождавшись следователя. Таким образом, подозреваемый Порошенко П.А. и его адвокаты прибыли с опозданием и находились в помещении ГБР около 7 минут. Они покинули бюро, достоверно зная, что следователь ждет их и готов к встрече", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 16:11 адвокат Порошенко позвонил по телефону следователю и сообщил об их прибытии по вызову. Следователь через 4 минуты уже был в холле помещения, однако ни подозреваемого, ни его защитников в здании уже не было.

Сообщается, следователь позвонил адвокату Порошенко Игорю Голованю, однако тот не сообщил причин поспешного покидания бюро. Указанные факты могут расцениваться как ненадлежащее исполнение подозреваемым возложенных на него обязанностей.

Ранее сообщалось, что ГБР 20 декабря 2021 года уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с "временно оккупированных территорий". Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Печерский райсуд Киева 19 января избрал для Порошенко меру пресечения в виде личных обязательств с ограничением выезда за границу. Таким образом, ходатайство прокуратуры, в котором она просила об аресте Порошенко с альтернативой залога в 1 млрд грн, суд не удовлетворил.