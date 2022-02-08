Путин заявил, что Украина сосредоточила в Донбассе свыше 120 тысяч военных

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Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Украина сосредоточила в Донбассе военную группировку численностью 100-125 тысяч человек, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Господин президент сказал вот: Россия проводит учения, сосредоточила группировку большую (на границе с Украиной - ИФ). А разве Украина не сосредоточила? Те же самые 100 или 125 тысяч человек на Донбассе там сосредоточены", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в ночь на вторник.

В свою очередь Макрон заявил, что на границах Украины "сосредоточено 125 тысяч российских военных".

"Президент (Украины Владимир - ИФ) Зеленский на сегодняшний день является президентом страны, на границах которой 125 тысяч российских военных. Поэтому, да, он нервничает", - сказал Макрон.

Президент Франции также считает, что ближайшие дни станут решающими в вопросе деэскалации ситуации вокруг Украины.

"Нам нужно договориться по конкретным мерам для того, чтобы стабилизировать ситуацию и привести к деэскалации. И мы это обговорили вместе, в ближайшие дни и недели это должно быть подтверждено", - отметил Макрон.

После переговоров с президентом Франции Путин заявил, что утверждение об агрессивном поведении РФ противоречит здравому смыслу. Он поблагодарил Макрона за усилия, которые предпринимает Франция по поводу урегулирования вопросов, связанных с отношениями между Россией и НАТО, а также по вопросу урегулирования кризиса на юго-востоке Украины.

По словам российского президента, после визита Макрона в Киев лидеры РФ и Франции договорились созвониться.

"Посмотрим, как пройдет встреча господина президента в Киеве. Мы договорились, что после его поездки в столицу Украины мы еще созвонимся и обменяемся мнениями на этот счет", - отметил Путин.

После встречи в Кремле Макрон отправится в Киев, где 8 февраля встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.