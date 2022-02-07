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В Кремле констатировали сохранение напряженности между Россией и Западом

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В последние дни Запад предпочитает игнорировать тему гарантий безопасности, которые требует Россия, и концентрируется на мнимой угрозе нападения на Украину, заявил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Его спросили, можно ли говорить о снижении градуса напряженности в отношениях между Россией и Западом в последние дни.

"В первую очередь нужно сказать, что за последние дни не было ничего нового в плане темы гарантий безопасности для России. Эту тему наши западные собеседники предпочитают не упоминать, - отреагировал Песков. - Они предпочитают вместо этой темы весьма экзальтированно обсуждать существующую, по их мнению, проблему грядущего нападения России на Украину".

"Здесь тоже вряд ли можно говорить о каком-то затишье. Мы слышим, как ежедневно сыплются разные заявления на этот счет и из США, и из европейских столиц, - продолжил Песков. - Поэтому пока весьма и весьма напряженная атмосфера сохраняется".

На этом же брифинге пресс-секретарь президента сказал, что Владимир Путин не планирует участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности ни в каких форматах.

Предстоящие 7 февраля переговоры Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном Песков назвал важными, но предупредил, что решительных "переломов" по их итогам вряд ли можно ожидать.

Кремль Запад Украина НАТО США Дмитрий Песков Эммануэль Макрон Владимир Путин Мюнхенская конференция

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