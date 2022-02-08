Штурмовые самолеты Су-25СМ3 ЮВО провели тренировочные полеты в небе Кубани

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Экипажи штурмового авиационного полка Южного военного округа, дислоцированного в Краснодарском крае, отработали сложные элементы пилотажа - вертикальные, горизонтальные и косые "бочки", боевые развороты и петлю "Нестерова" на штурмовиках Су-25СМ3, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Летчики совершали полеты на новейших штурмовиках Су-25СМ3 на различных высотах от 150 до 3000 м, а также на скоростях от 300 до 800 км/ч. Полеты выполнялись одиночно и парами. Военнослужащие выполнили маневрирование на интервале между самолетами от 75 до 150 м и при изменении угла визирования. Кроме того, в воздухе летчики отработали перестроение боевого порядка - каждый экипаж выполнил функцию ведущего самолета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в текущем году экипажи штурмовиков совершат более 1,6 тысячи вылетов с практическим применением штатного вооружения, в ходе которых будут решены задачи по уничтожению авиационного парка боевых машин, объектов ПВО и баз условного противника.

В пресс-службе "Интерфаксу" уточнили, что в упражнениях приняли участие 12 самолетов.