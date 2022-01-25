Более 60 самолетов отработают нанесение ракетных ударов в трех регионах РФ

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Авиационные соединения Южного военного округа и морская авиация Черноморского флота выполнят переброску на оперативные аэродромы и отработают нанесение ракетных ударов в рамках проверки боевой готовности, сообщает пресс-служба ЮВО.

Военные ЮВО и ЧФ "отработают взаимодействие при выполнении ракетных ударов на максимальном удалении целей в составе эскадрилий истребителей Су-27СМ, Су-30СМ2, а также многофункциональных бомбардировщиков-истребителей Су-34", говорится в сообщении.

Отмечается, что также военнослужащими авиационных частей будет отработан вывод аэродромов из-под удара условного противника.

В пресс-службе ЮВО "Интерфаксу" уточнили, что в учениях задействовано более 60 единиц авиационной техники. Задачи отрабатываются на полигонах Ростовской области, Краснодарского края и Крыма.

Ранее сообщалось, что более 6 тыс. военнослужащих Южного военного округа были подняты по учебной тревоге в рамках начала проверки боевой готовности воинских частей и соединений.