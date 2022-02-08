В Останкинской телебашне провели эвакуацию

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Днем во вторник в Останкинской телебашне провели эвакуацию из-за звонка о минировании. Специалисты проверили объект и бомб там не нашли. Телебашня с 16:36 по Москве возобновила работу в штатном режиме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

После звонка о заложенной бомбе в 15:40 к башне подъехали следственно-оперативная группа УВД по Северо-Восточному административному округу, кинологи с собаками, пожарные МЧС.

Посетителей и сотрудников башни эвакуировали для проверки сообщения и в соответствии с регламентом безопасности, сказали в пресс-службе РТРС. В проверки участвовали и сотрудники систем безопасности Филиала.