Разработчик "КовиВака" оценил его эффективность против "омикрона" в 67%

Отдельная вакцина от "омикрона" разрабатываться не будет

Фото: Александр Папырин/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Центр им. Чумакова РАН в ближайшее время опубликует данные об эффективности вакцины "КовиВак" и новой вакцины от "дельта"-штамма в отношении варианта "омикрон", сообщил "Интерфаксу" глава центра им. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов.

"В ближайшее время будет опубликованы результаты наших исследований, говорящие о степени нейтрализации вакцины "КовиВак" и новой вакцины на "дельта"-штамме по отношению к штамму "омикрон", - сказал Ишмухаметов в среду.

"Сейчас я могу сказать, что эффективность нейтрализации "КовиВака" штамма "омикрон" составляет 67%", - добавил глава Центра.

Ишмухаметов отметил, что Центр им. Чумакова не разрабатывает самостоятельную вакцину против штамма "омикрон". "Нет, такую работу мы не ведем", - сказал он.

Он также сообщил, что Центр им. Чумакова РАН приступил к проведению клинических исследований по трехкратному введению вакцины от COVID-19 "КовиВак" на разных возрастных группах.

"Мы сейчас проводим несколько исследований по трехкратному введению вакцины. Для пожилых мы сравниваем эффективность двукратного введения вакцины и трехкратного введения с интервалом в 21 день. Для добровольцев от 18 до 60 лет исследование предполагает иммунизацию третьей бустерной дозой через 6 месяцев после основного курса вакцинации", - сказал Ишмухаметов.

Ишмухаметов также сообщил, что по окончании пострегистрационных исследований (продолжатся до июня текущего года - ИФ) вакцины "КовиВак" будут представлены результаты об эффективности препарата против COVID-19.

"После окончания исследования (будут представлены результаты эффективности препарата). Но, с учетом широкого применения вакцины, мы уже сейчас можем говорить, что эффективность "КовиВак" находится на высоком уровне", - сказал ученый.

Ранее Ишмухаметов заявлял "Интерфаксу", что "КовиВак" не нуждается в модифицировании под новый штамм коронавируса "омикрон", так как вакцина "должна быть априори эффективна, поскольку представляет собой комплекс антигенов, полностью входящих в состав (вируса)". "А изменения в "омикроне" при всей значительности вряд ли будут кардинальными. Мы не ожидаем необходимости (изменять вакцину)", - сказал ученый.

Вакцина "КовиВак" является третьей российской вакциной от коронавируса, она была зарегистрирована в феврале 2021 года. В отличие от большинства созданных в мире препаратов, является цельновирионной вакциной, то есть содержит в себе цельный, но убитый вирус Sars-Cov-2, а не его части.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября 2021 года в ЮАР, Ботсване, Израиле, а сейчас распространился в странах Европы, Азии и в США. Этот вариант содержит большее количество мутаций, чем известные предыдущие штаммы, он также более заразен, чем они. В РФ в январе "омикрон" стал доминирующим штаммом, вытеснив "дельту", которая интенсивно распространялась с июня 2021 года.