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Суд до конца марта продлил меру пресечения депутату Рашкину по делу об убийстве лося

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок меры пресечения в виде запрета действий депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину в рамках резонансного уголовного дела об убийстве лося.

Мера пресечения продлена до 29 марта, сообщили "Интерфаксу" в суде в среду.

Заседание прошло в отсутствие Рашкина, который заразился коронавирусом.

Как сообщалось, в рамках меры пресечения Рашкину запрещено: посещать охотничьи угодья, отправлять и получить корреспонденцию, использовать любые средства связи и интернет, общаться со свидетелями по уголовному делу и иными фигурантами уголовного дела, а также покидать место жительства без письменного разрешения следователя с 23:00 до 07:00.

Рашкину предъявлено обвинение в незаконной охоте, вину он не признает.

Дело Рашкина

Инцидент произошел в ночь на 29 октября прошлого года на территории охотничьего хозяйства "Лебедка" в Саратовской области.

Следствие установило, что Рашкин, не имея разрешений, участвовал в охоте на лося, который был убит и разделан.

Кроме того, депутат отказался от медицинского освидетельствования, в связи с чем ему грозит административная ответственность за езду в нетрезвом виде.

Рашкин изначально утверждал, что нашел тушу животного, однако затем публично признал факт охоты, на которую, по словам парламентария, его пригласили друзья. При этом депутат настаивает, что не знал об отсутствии разрешений. Депутат также заявил, что готов возместить материальный ущерб за убитого лося и привезти в Саратовскую область новую лосиху.

Официальные лица КПРФ заявляли, что преследование Рашкина может быть политически мотивировано.

Госдума в ноябре прошлого года по представлению Генпрокуратуры дала согласие на частичное снятие с Рашкина депутатской неприкосновенности для возбуждения в его отношении уголовного дела и избрания меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Валерий Рашкин Госдума Москва КПРФ Басманный суд

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