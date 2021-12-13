Рашкину избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий

Валерий Рашкин Фото: Пресс-служба Басманного суда Москвы

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину по уголовному делу об убийстве лося. Срок действия этой меры – до 13 февраля 2022 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

По просьбе следствия Рашкину запрещено: посещать охотничьи угодья, отправлять и получить корреспонденцию, использовать любые средства связи и интернет, общаться со свидетелями по уголовному делу и иными фигурантами уголовного дела, а также покидать место жительство без письменного разрешения следователя с 23:00 до 07:00.

Рашкину предъявлено обвинение в незаконной охоте (часть 2 статьи 258 УК РФ), вину он не признает.

Инцидент, фигурантом которого стал Рашкин, а жертвой – лось, произошел в ночь на 29 октября на территории охотничьего хозяйства "Лебедка" в Саратовской области. Следствие установило, что Рашкин, не имея разрешений, поучаствовал в охоте на лося, который был убит и разделан.

Кроме того, Рашкин отказался от медицинского освидетельствования, в связи с чем ему грозит административная ответственность за пьяную езду.

Рашкин изначально утверждал, что нашел тушу животного, однако затем публично признал факт охоты, на которую, по словам парламентария, его пригласили друзья. При этом депутат настаивает, что не знал об отсутствии разрешений. Также депутат заявил, что готов возместить материальный ущерб за убитого лося и привезти в Саратовскую область новую лосиху.

Официальные лица КПРФ заявляли, что преследование Рашкина может быть политически мотивировано.

Госдума 29 ноября по представлению Генеральной прокуратуры дала согласие на частичное снятие с Рашкина депутатской неприкосновенности для возбуждения в его отношении уголовного дела и избрания меры пресечения в виде запрета определенных действий.