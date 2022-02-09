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Экс-сенатор Арашуков пожаловался на обыски в СИЗО, которых не было два года

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Бывший член Совета Федерации от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков считает давлением обыски в его камере в СИЗО "Лефортово", которых не было на протяжении двух лет, сообщила "Интерфаксу" его адвокат Анна Ставицкая.

"Сотрудники "Лефортово" в понедельник и вторник проводили обыски в камере Арашукова. Сейчас у нас судебное заседание, поэтому, был ли обыск сегодня, мы пока не знаем. Рауф Арашуков расценивает обыски как давление на него, до этого они не проводились два года", - сказала Ставицкая агентству в среду.

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По ее словам, экс-сенатор связывает обыски с процессом, который сейчас идет по его делу в Мосгорсуде. "Он считает, что доказательства, которые представило гособвинение в суде, не доказывают его вину и что обыски в СИЗО проводятся, чтобы спровоцировать его на что-то. Но он не провоцируется", - отметила Ставицкая.

Она добавила, что со слов Арашукова, в ходе обысков в понедельник и вторник у него "все перевернули", но изъяли только автоматическую ручку и ароматическое масло для мусульман. "Масло передали как передачу и приняли в СИЗО. А теперь обьявили запрещенным предметом", - сказала Ставицкая.

Комментариями ФСИН по ситуации "Интерфакс" пока не располагает.

Дело Арашукова

Экс-сенатору Арашукову вменяется организация двух убийств, участие в преступном сообществе, давление на свидетеля, превышение полномочий и ложный донос.

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Кроме него на скамье подсудимых в Мосгорсуде находится его отец - Рауль Арашуков, бывший советник гендиректора компании "Газпром межрегионгаз", которому предъявлено обвинение в организации преступного сообщества для хищения газа в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии.

Перед судом предстали также бывший первый замруководителя управления Следственного комитета по КЧР Казбек Булатов, экс-начальник республиканского центра противодействия экстремизму МВД Тимур Бетуганов и бывший следователь по особо важным делам главка СК по КЧР Андрей Филиппов, обвиняемые в превышении должностных полномочий. Директору филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Гузеру Хашукаеву вменяется хищение и участие в преступном сообществе.

Дело слушается с участием присяжных заседателей.

Арестованные в начале 2019 года Арашуковы не признают вину. Рауф Арашуков заявлял, что считает свое преследование "политическим заказом". Инициаторами "заказа" экс-сенатор называл одного из своих предшественников на посту сенатора от КЧР Вячеслава Дерева и бывшего министра внутренних дел республики Казимира Боташева.

Всего к расследованию в отношении Арашуковых в качестве обвиняемых было привлечено более 20 человек.

Рауф Арашуков ФСИН

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