Арашуков и Абызов стали соседями по камере в "Лефортово"

Экс-министр Открытого правительства РФ Михаил Абызов в Басманном суде Москвы Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) посетили в СИЗО "Лефортово" бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, которому вменяется участие в преступном сообществе и организация убийств, сообщила "Интерфаксу" член ОНК Марина Литвинович.

"Во время посещения СИЗО говорили с Арашуковым. Его раньше часто перемещали из камеры в камеру, что ему не нравилось. Но недавно его поместили в камеру с Михаилом Абызовым (экс-министром по делам Открытого правительства, обвиняемым в мошенничестве и организации организованного преступного сообщества - ИФ)", - сказала Литвинович.

По ее словам, экс-сенатор "очень доволен и просит больше его не перемещать". Также Арашуков пожаловался членам ОНК на следователя, который, по его утверждениям уже год не позволяет ему позвонить родственникам, жене и детям.

"Медицинские вопросы тоже обсуждали. Еще Арашуков рассказал, что он подготовил заявление на имя директора ФСБ РФ Александра Бортникова, в котором сообщает о должностных лицах (которые, по утверждению Арашукова, причастны к его уголовному преследованию - ИФ), но еще не отправил его", - добавила собеседница агентства.

Дело Арашукова

Арашуков был задержан в январе 2019 года после того, как Совет Федерации одобрил снятие с тогда еще действующего сенатора неприкосновенности. В настоящее время ему предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210), двух эпизодах организации убийств по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п."ж, з" ч. 2 ст. 105) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).

В частности, ему вменяют причастность к убийству одного из лидеров молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова, к избиению свидетеля убийства Жукова и к убийству советника главы президента республики Фраля Шебзухов.

Рауф Арашуков заявлял, что считает свое преследование "политическим заказом". После возбуждения дел в отношении его и его отца и после объявления в розыск матери бывшего сенатора и сестры, члены семьи Арашуковых уехали за границу. Всего по делу сейчас проходят больше 25 человек, которым инкриминируется участие в ОПС и хищения. Часть фигурантов находится в розыске.

Абызов был задержан и арестован в марте 2019 года. Его обвиняют в организации преступного сообщества, особо крупном мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и легализации преступных доходов. По версии следствия, в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество (ОПС).

Следствие утверждает, что экс-министр с соучастниками обманул акционеров АО "Сибирская энергетическая компания" ("Сибэко") и АО "Региональные электрические сети" ("РЭС")", поставляющих электроэнергию в Новосибирской области, и похитил денежные средства компаний на сумму в 4 млрд рублей. Похищенные деньги, считает следствие, в полном объеме выведены за рубеж.

Следствие также считает, что на посту министра Абызов нарушил запрет на предпринимательскую деятельность и руководил принадлежащими ему компаниями, которые в 2018 году осуществили сделку по продаже принадлежащих им акций "Сибэко" двум компаниям - АО "Кузбассэнерго" и АО "ХСРК". Полученные от этой сделки 32 млрд рублей следствие расценивает как приобретенные в результате совершения преступления и впоследствии легализованные. Абызов отрицает все обвинения.