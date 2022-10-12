Структура "Газпрома" подала к отцу экс-сенатора Арашукова иск на 473 млн рублей

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд зарегистрировал иск ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск", которое требует от бывшего советника гендиректора "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова возмещения материального вреда в размере 472 775 131 рубля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.

Гражданский иск подан в рамках уголовного дела, решение по иску судья вынесет в ходе приговора.

Рауль Арашуков и его сын-сенатор Рауф были задержаны 30 января 2019 года, причем, Арашукова-младшего задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации.

Вместе с ними судят также бывшего первого замруководителя управления СКР по Карачаево-Черкесии Казбека Булатова, экс-начальника республиканского центра "Э" МВД Тимура Бетуганова, бывшего следователя регионального главка СК Андрея Филиппова и директора филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Гузера Хашукаева.

В зависимости от роли и степени участия подсудимым вменяют организацию преступного сообщества и участие в нем (ч. 3 ст. 210 УК), убийства (п. "а", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК), особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК), принуждении к даче показаний (ч. 4 ст. 309 УК) и в превышение должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК).

23 сентября 2022 года присяжные сочли доказанной вину Рауфа Арашукова по всем обвинениям, в том числе в организации двух убийств и участии в преступном сообществе его отца. Также они назвали доказанной вину Рауля Арашукова в создании этого сообщества и хищении газа более чем на 4,4 млрд рублей.

Речь идет об убийствах в 2010 году заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" КЧР Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, а также избиение свидетеля убийства Жукова. По версии следствия, Арашуков-младший организовал эти убийства по поручению отца, покольку эти лица могли помешать преступному сообществу.