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Генпрокуратура попросила изъять у Арашуковых имущество на 1,5 млрд руб.

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура Российской Федерации потребовала изъять и обратить в доход государства имущество бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца.

"Установлено, что при заработной плате Рауля Арашукова за период с 2007 по 2017 гг. в размере 65 млн 917 тыс. рублей и Рауфа Арашукова за период с 2009 по 2018 гг. - 15 млн 651 тыс. 125 рублей, они приобрели имущество на 1 млрд 469 млн 127 тыс. 512 рублей", - сообщили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве.

Так, заявили в прокуратуре, в период нахождения на различных должностях в органах госвласти и местного самоуправления Раулем и Рауфом Арашуковымыми приобретено 75 объектов недвижимости, в том числе пять квартир, девять жилых домов, трехэтажный отель "Адиюх-Пэлас", ресторан, банный комплекс, семь земельных участков, 14 машин и другие предметы роскоши.

"В целях сокрытия факта обладания значительными финансовыми средствами указанное имущество регистрировалось на родственников, личных водителей и охранников. Легальные источники дохода, которые позволили бы последним приобрести зарегистрированные на них объекты недвижимости и автотранспортные средства, отсутствуют", - заявили в Генпрокуратуре.

Таким образом, результаты проверки выявили явное несоответствие доходов Рауля Арашукова, Рауфа Арашукова и их родственников стоимости имеющегося у них имущества.

Генпрокуратура предъявила к Арашуковым гражданский иск об обращении выявленного имущества в доход государства, который направлен в Верховный суд РФ с ходатайством об изменении подсудности, поскольку его объективное рассмотрение по месту регистрации ответчиков невозможно.

Обвинения против Арашуковых

Рауфу Арашукову вменяется участие в организованном преступном сообществе (ОПС), созданном его отцом, два убийства, давление на свидетеля, превышение должностных полномочий и ложный донос, Раулю Арашукову - создание ОПС, убийства и несколько эпизодов растраты.

Всего по делу Арашуковых следствие привлекло к делу в качестве обвиняемых более 25 человек. Часть фигурантов находится в розыске.

Арашуковы не признают вину. Рауф Арашуков заявлял, что считает свое преследование "политическим заказом". Инициаторами "заказа" экс-сенатор называл одного из своих предшественников на посту сенатора от КЧР Вячеслава Дерева и бывшего министра внутренних дел республики Казимира Боташева.

Рауф Арашуков Рауль Арашуков

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