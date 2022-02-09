В 2021 году с россиян взыскали только 16% из назначенных судами штрафов на 57 млрд рублей

Фото: Bloomberg Creative Photos via Getty Images

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Российские суды в прошлом году назначили 4,72 млн граждан административные штрафы на общую сумму 56,8 млрд рублей, но взыскать их удалось только на 9,2 млрд рублей, или на 16%, заявил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев на итоговом совещании судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

По его словам, по данной категории по-прежнему не реализуется в полной мере принцип неотвратимости наказания, что является одной из причин совершения новых правонарушений, а иногда и преступлений.

В 2021 году судами общей юрисдикции было рассмотрено на 18% больше, чем в 2020 году, дел об административных правонарушениях, отметил также председатель ВС.